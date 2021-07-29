Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие. Что изменилось?

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Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по половому признаку.

Об этом говорится на сайте ОП.

Пострадавший теперь может получить моральную и материальную компенсацию за домашнее насилие.

Закон также позволяет привлекать военных и полицейских к ответственности за домашнее насилие на общих основаниях, а не на основании дисциплинарного устава.

Срок рассмотрения дел увеличивается с трех до шести месяцев, чтобы суды успевали рассматривать дела о насилии и не закрывали их по истечении сроков. Кроме того, закон позволяет рассматривать дела без присутствия нарушителя, если он об этом уведомлен надлежащим образом.

Кроме того, документ вводит санкцию в виде общественных работ. При этом предусматривается, что средства за их выполнение будут перечислять пострадавшим от насилия.

За совершение домашнего насилия, которое не повлекло серьезных травм, предусмотрен штраф от 170 до 340 гривен, общественные работы на срок от 30 до 40 часов или административный арест на 10 суток.

Если действия совершаются повторно в течение одного года, предусмотрено наказание в виде штрафа от 340 до 680 гривен, общественных работ от 40 до 60 часов или административный арест до 15 суток.

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.