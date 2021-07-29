Лесные пожары в Турции: огонь добрался к популярным курортам, есть погибшие

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Twitter / Örnek Haber

В Турции масштабные лесные пожары в провинциях Мугла и Анталия постепенно подбираются к курортным городам. Также в правительстве подтвердили информацию о трех погибших.

Об этом пишет Hurriyet.

«В результате пожара в [районе] Манавгате погибли трое наших граждан. Также пострадали 122 человека, 58 из них оказывается медицинская помощь», — сообщили в Управлении чрезвычайных ситуаций Турции.

Огонь подходит к таким популярным курортам, как Бодрум, Мармарис и Ичмелер. Пожары пытаются потушить как с земли, так и с воздуха.

«Мы реагируем на лесной пожар в Мармарисе с помощью 30 пожарных расчетов, 5 вертолетов и самолета. Мы молимся за героев», — рассказал министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

В некоторых населенных пунктах этих провинций уже эвакуируют население.