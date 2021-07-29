Зеленский вернул 20% НДС для агросектора. Для некоторых видов сельхозпродукции останется сниженная ставка
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- Екатерина Кадакова
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Синиця Олександр / УНІАН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении 20-процентной ставки НДС (налог на добавленную стоимость) для некоторых видов сельскохозяйственной продукции.
Соответствующий закон Верховная Рада приняла 1 июля, сообщили в Офисе президента.
Как отмечается, 20% НДС будет применяться при ввозе на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней и овец, молока, ржи, овса, семян льна, масличных культур и сахарной свеклы.
В то же время остается ставка налога в 14% при операциях по поставкам пшеницы и ржи (меслин), ячменя, кукурузы, соевых бобов, сурепки или рапса, подсолнечника.
В Офисе президента отметили, что закон должен уменьшить риски от повышения цен на продукты питания, а также создать равные условия налогообложения для сельскохозяйственных производителей и предприятий перерабатывающей отрасли.
Документ вступает в силу 30 июля, новая ставка будет применяться к налоговым периодам начиная с 1 августа.
- В апреле 2020 года экс-министр финансов Игорь Уманский заявил, что госбюджет недополучает 5 миллиардов гривен в месяц из-за «скруток» по НДС. Он требовал отставки тогдашнего главы налоговой службы Сергея Верланова, утверждая, что налоговое ведомство манипулирует с НДС и об этой ситуации знает премьер-министр Денис Шмыгаль. Также Уманский критиковал тогдашнего главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова и заявлял, что ситуация с контрабандой в ведомстве не изменилась. Позже Верховная Рада создала временную следственную комиссию для проверки заявлений Уманского.
- 17 декабря Рада снизила налог на добавленную стоимость для агросектора с 20 до 14%.