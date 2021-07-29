Минобороны Израиля наведалось в офисы компании NSO Group из-за расследования о ее шпионском приложении Pegasus

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Власти Израиля проинспектировали офисы компании NSO Group в ответ на расследование о приложении Pegasus, через который, вероятно, следили за государственными деятелями стран и за журналистами.

Об этом сообщает The Guardian.

Представители Министерства обороны посетили офис компании в среду, 28 июля. Тогда же министр обороны Бенни Ганц прибыл с визитом в Париж, чтобы обсудить Pegasus со своим французским коллегой — вероятно, через это приложение следили за президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Министр обороны Израиля сказал министру обороны Франции Флоранс Парли, что Израиль расследует этот вопрос «со всей серьезностью».

Министерство обороны Израиля подтвердило, что визит чиновников был связан с расследованием по проекту Pegasus — 18 июля ведущие мировые СМИ опубликовали расследование о глобальной слежке за журналистами, правозащитниками и политиками с помощью секретного программного обеспечения Pegasus, которое разработала израильская компания NSO Group. Речь идет как минимум о тысяче людей из 50 стран.

Сама компания NSO Group заявила, что власть не обыскивала ее помещения, а «посетила». Также о визите с инспекцией они знали заранее.

«Компания работает с израильскими властями в условиях полной прозрачности», — добавили в NSO Group.