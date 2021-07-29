WizzAir начала летать в районе оккупированного Симферополя под ответственностью Украины

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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

Авиакомпания Wizz Air начала выполнять полеты в Симферопольском районе над Черным морем под ответственностью Украины.

Об этом в Facebook сообщил глава Украэроруха Андрей Ярмак.

«Со вчерашнего дня авиакомпания Wizz Air Hungary, вслед за своей дочерней компанией Wizz Air Abu Dhabi, начала выполнять полеты в Симферопольском районе пилотной информации над открытыми водами Черного моря под ответственностью Украины», — написал он.

По его словам, среди преимуществ использования воздушного пространства под ответственностью Украины является безопасность полетов и качественные аэронавигационные услуги, которые подтверждены европейским и американским регуляторами по безопасности авиации, а также кратчайшие маршруты и экономия времени и горючего.