IBOX BANK отчитался о трехкратном росте активов юрлиц и более 280 миллионах гривен уставного капитала

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Транзакционный банк IBOX BANK опубликовал отчет о финансовых результатах за второй квартал 2021 года. Банк сообщил, что продолжает активно развивать корпоративный сектор и повышает финансовую стабильность. В июле банк также увеличил уставной капитал — с 200 до 281 миллиона гривен.

В пресс-службе IBOX BANK заявили, что размер чистых активов за первую половину 2021 года вырос на 56% по сравнению с 2020 годом: регулятивный капитал за первые полгода 2020-го составил 247,6 миллиона гривен, а за шесть месяцев 2021 года — 386,3 миллиона.

В банке отметили, что продолжают успешно внедрять стратегии активного развития сегмента юрлиц: с января по июль 2021 года объем средств юрлиц вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом 2020-го: с 957,1 миллиона гривен в 2020-м до 2,89 миллиарда гривен в 2021-м.

«Стратегическая цель IBOX BANK — быть максимально полезным для бизнеса и эффективным при обработке платежей. В этой нише мы преуспеваем, поэтому готовим все свои процессы для более активной работы с физлицами. Конкурентные требования на этом рынке довольно высокие, а потому запустим их, когда будем полностью готовы им соответствовать», — рассказал глава правления IBOX BANK Петр Мельник.