IBOX Bank стал транзакционным банком: за год он получил 111 млн грн прибыли и увеличивает уставный капитал до 300 млн грн

На фоне пандемии коронавируса банковская система Украины демонстрировала одни из лучших показателей финансового здоровья в украинской экономике в 2020 году. И этот тренд, похоже, будет закреплен и в 2021 году. Об этом свидетельствуют как заявления топ-менеджмента банков и регулятора, так и финансовые результаты.

Одним из банков, которые демонстрируют финансовую стабильность и положительную динамику развития, является «АЙБОКС БАНК». Согласно статистике Национального банка Украины, банк находится в лидерах рейтинга среди банков своей группы. В чем именно заключается лидерство?

Вот показатели финансовой деятельности банков, по состоянию на 01.01.2021:

Согласно статистике, единственным банком, который получил более 100 миллионов гривен прибыли и имеет регулятивный капитал меньше 500 миллионов гривен, является «АЙБОКС БАНК». Это делает его самым прибыльным украинским банком в своей банковской группе.

Что такое транзакционный банк и какие основные результаты?

IBOX Bank активно внедряет стратегию превращения в транзакционный банк — банк, занимающийся комплексным обслуживанием и обработкой денежных потоков для клиентов-юрлиц.

По данным пресс-службы IBOX Bank, размер чистых активов за 12 месяцев 2020 превысил отметку в 2 миллиарда гривен — это на 66,1% больше показателей 2019 года.

Чистая прибыль банка в 2020 году составила 111 миллионов гривен.

Объем средств корпоративных клиентов за 2020 год вырос почти втрое.

В 2020 году банку удалось стать принципиальным членом платежных систем Mastercard и Visa. Это позволило банку запустить интернет-эквайринг для бизнеса.

К тому же IBOX Bank демонстрирует рекордную рентабельность капитала (соотношение чистой прибыли к регулятивному капиталу) на уровне 30%. По этому показателю банк занимает четвертое место среди всех банков Украины, наряду с Ситибанком (53,04%) и лидерами рейтинга надежности: Райффайзен Банк Аваль (31,61%) и ПриватБанком (47,01%).

Почему увеличение уставного капитала важно?

Увеличение уставного капитала кажется логичным решением для банка, учитывая уверенное увеличение доходов в течение 2020 года.

«Планы об увеличении уставного капитала IBOX Bank были неоднократно озвучены на собрании акционеров, и это, безусловно, является частью нашей стратегии развития, благодаря которой нам удалось достичь существенных финансовых результатов в 2020 году. Соответствующее решение по этому поводу может быть принято уже этой весной», — заявила заместитель председателя правления «АЙБОКС БАНК» Заряна Кивак.

Увеличение уставного капитала позволит IBOX Bank обрабатывать больше транзакций, а значит — работать с большими объемами крупных клиентов и получать больше прибыли. За счет этого может быть модернизирована техническая составляющая, банк увеличит финансовую устойчивость. Именно путем стабильного роста основных финансовых показателей, подкрепленных аудитом и выполнением нормативных положений, должна развиваться любая здоровая банковская система.