В Анталии из-за лесного пожара пострадали более 50 человек. Отменены все экскурсии

Новости

В турецкой Анталии в результате пожара пострадали 53 человека. Власть расследует различные версии возгорания.

Об этом сообщил министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, передает телеканал NTV.

Лесные пожары вспыхнули сразу в четырех местах в Манавгатском районе. По словам министра, огонь усиливается вместе с ветром, что затрудняет локализацию пожара. К борьбе с огнем привлекли около 400 спасателей и 19 вертолетов.

Пожар в районе Сарылар Махаллеси возник в месте, где находится лесной склад. Возгорание произошло в здании, где расположена столярная мастерская.

Тех, кто был дома во время пожара в округе Калемлер-Махалези Азизлер, эвакуировали из района. Губернатор Манавгата предупредил, что огонь движется к населенным пунктам. Из-за пожара также вывезли людей из микрорайонов Эвренсеки, Калемлер и Еникой. Огонь повредил много домов.

Власти Турции и туроператоры приостановили все туристические экскурсии в курортных районах Сиде, Соргун и Манавгат, до тех пор пока ситуация не нормализуется.