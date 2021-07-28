В Анталии из-за лесного пожара пострадали более 50 человек. Отменены все экскурсии
- Автор:
- София Телишевская
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В турецкой Анталии в результате пожара пострадали 53 человека. Власть расследует различные версии возгорания.
Об этом сообщил министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, передает телеканал NTV.
Лесные пожары вспыхнули сразу в четырех местах в Манавгатском районе. По словам министра, огонь усиливается вместе с ветром, что затрудняет локализацию пожара. К борьбе с огнем привлекли около 400 спасателей и 19 вертолетов.
Пожар в районе Сарылар Махаллеси возник в месте, где находится лесной склад. Возгорание произошло в здании, где расположена столярная мастерская.
Тех, кто был дома во время пожара в округе Калемлер-Махалези Азизлер, эвакуировали из района. Губернатор Манавгата предупредил, что огонь движется к населенным пунктам. Из-за пожара также вывезли людей из микрорайонов Эвренсеки, Калемлер и Еникой. Огонь повредил много домов.
Власти Турции и туроператоры приостановили все туристические экскурсии в курортных районах Сиде, Соргун и Манавгат, до тех пор пока ситуация не нормализуется.
- В Греции бушуют лесные пожары, которые угрожают пригородам на севере от Афин. Из-за этого власти эвакуировали людей, проживающих в приближенных к пожару районах.
- На итальянском острове Сардиния, юге Франции и в Испании бушуют пожары, которые уничтожили сотни гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий. Местным жителям пришлось эвакуироваться.