Эстония передала Украине 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Эстония отправила в Украину гуманитарную помощь самолетом Военно-воздушных сил. На его борту перевозят 52 800 доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Об этом пишет пресс-служба МИД Эстонии.

Эти дозы вакцины используют преимущественно для вакцинации военных резерва. В целом Эстония планирует передать Украине 200 тысяч доз, а это только первая партия. Остальные дозы прибудут в Украину через общий механизм ЕС.

«Этот шаг будет способствовать ограничению распространения пандемии в нашем регионе, позволяя Украине больше сосредоточиться на решении политических и экономических вызовов», — сказала министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.