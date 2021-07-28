Проблемы с сердцем, печенью и желудком, боли в почках. Омбудсмен Денисова сообщила об ухудшении состояния политзаключенного Шихаметова
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- Екатерина Кадакова
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Facebook / Людмила Денісова
У украинского политзаключенного, крымского татарина Яшара Шихаметова, которого содержат в симферопольском СИЗО № 1, ухудшилось состояние здоровья, мужчина нуждается в срочном медицинском обследовании и лечении.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
«У него обострились проблемы с сердцем, печенью и желудком. К тому же на фоне хронической гипертонии Яшар постоянно страдает от сильных болей в почках», — написала она.
По данным Денисовой, в июне 2021 года Шихаметова должны были обследовать в специализированном медучреждении, но пока не сделали этого. Администрация учреждения игнорирует заявления мужчины об оказании медицинской помощи.
«Необеспечение необходимой медицинской помощью Яшара Шихаметова со стороны администрации СИЗО является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению, и статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН», — отметила омбудсмен.
В связи с этим Денисова обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить Шихаметову медицинское обследование и оказать необходимую медпомощь с проведением профильного лечения в специализированном медицинском учреждении.
Также уполномоченная Верховной Рады по правам человека призвала международное сообщество отреагировать на факты нарушения прав украинцев и принять все возможные меры, чтобы прекратить пытки в местах несвободы во временно оккупированном Крыму и России.
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