Министр Ляшко назвал условие работы школ во время усиленного карантина. Все зависит от вакцинации учителей

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что условием работы школ во время усиленного карантина станет вакцинация учителей.

Об этом он рассказал на заседании правительства.

По словам Ляшко, будут работать только те школы, где будут вакцинированы не менее 80% учителей.

«В случае выхода региона из «зеленой» зоны, то есть попадания в «желтую», «оранжевую» или «красную» зону, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных работников», — подчеркнул министр.