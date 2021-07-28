Министр Ляшко назвал условие работы школ во время усиленного карантина. Все зависит от вакцинации учителей
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что условием работы школ во время усиленного карантина станет вакцинация учителей.
Об этом он рассказал на заседании правительства.
По словам Ляшко, будут работать только те школы, где будут вакцинированы не менее 80% учителей.
«В случае выхода региона из «зеленой» зоны, то есть попадания в «желтую», «оранжевую» или «красную» зону, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных работников», — подчеркнул министр.
- 21 июля в Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие, и «Дію» для этого использовать уже не нужно. В стране доступны вакцины производства Sinovac, AstraZeneca, Moderna и Pfizer-BioNTech.
- В июне Кабмин продлил карантин до 31 августа, но с ослаблением ограничений. Вся территория Украины находится в обновленной «зеленой» зоне — массовые мероприятия можно проводить с заполнением залов на 100%.
- Но в Минздраве уже прогнозируют возвращение жесткого карантина и перевод страны в «красную» зону. Там считают, что это лишь вопрос времени из-за распространения штамма «Дельта».