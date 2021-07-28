Кабмин ужесточил правила въезда в Украину из-за штамма «Дельта». Тесты придется сдавать всем невакцинированным

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину из-за распространения в мире нового штамма коронавируса «Дельта». Новые правила заработают с августа.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства.

Согласно новым правилам, все невакцинированные как иностранцы, так и граждане Украины, для въезда должны будут сдавать ПЦР-тест.

«Для граждан Украины, которые выехали за границу до вступления в силу постановления, проезд будет без помех. Граждане, которые выехали за границу после вступления в силу постановления, будут пересекать границу беспрепятственно в случае хотя бы одной прививки от COVID. Для иностранцев и граждан без прививки будет самоизоляция с приложением «Вдома», — пояснил Ляшко.

По его словам, иностранцы для въезда в Украину должны иметь страховой полис и отрицательный тест на коронавирус, если они не завершили процесс вакцинации. То же касается и невакцинированных украинцев, но те, кто получили хотя бы одну дозу вакцины, будут освобождены от необходимости сдавать тест или сидеть на самоизоляции с приложением «Вдома».

В то же время Ляшко сообщил, что будет усилен контроль за людьми, которые прибывают из России и Индии и находились там в течение 7 дней. Они будут обязаны находиться на 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину без возможности ее досрочного завершения.