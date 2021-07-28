Олимпиада в Токио: украинская каноистка Виктория Ус прошла в полуфинал соревнований

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Facebook / Министерство культуры, молодежи и спорта Украины

Украинская спортсменка Виктория Ус вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио после успешного выступления в гребном слаломе в одиночном каноэ.

Об этом сообщается на странице Министерства молодежи и спорта Украины в Facebook.

«Виктория показала итоговый 13-й результат, что дает ей право бороться в полуфинале, который стартует уже завтра, 29 июля», — отметили в Минспорта.

Отмечается, что первое место в слаломе в каноэ получила британка Мэллори Франклин, второй финишировала немка Андреа Герцог, третьей — чешка Тереза Фишерова.