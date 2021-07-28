Instagram сделает закрытыми профили пользователей до 16 лет

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Социальная сеть Instagram с 28 июля 2021 года вводит новые правила в своей политике конфиденциальности, которые касаются пользователей до 16 лет.

Об этом говорится в ее заявлении.

Социальная сеть по умолчанию при регистрации переведет профили пользователей, которым не исполнилось 16 лет (или моложе 18 лет в некоторых странах) в закрытый режим. Их страницы смогут просматривать только подписчики. Посторонние люди не увидят ни контент ребенка, ни геометки, ни хэштеги.

Детям, у которых уже есть общедоступный аккаунт в Instagram, покажут сообщение, в котором перечисляют преимущества частной учетной записи и объясняют, как изменить настройки конфиденциальности. То есть появится выбор — переключить аккаунт на частный режим или оставить его общедоступным.

Instagram

«Исторически сложилось так, что при регистрации в Instagram мы просили молодых людей выбирать между общедоступной или частной учетной записью, но наше недавнее исследование показало, что они предпочитают закрытый. Так, во время тестирования восемь из десяти молодых людей во время настройки сделали аккаунт частным», — пояснила компания.

Также есть еще одно новшество Instagram — ограниченный доступ: взрослые пользователи, на которых много жаловались с аккаунтов несовершеннолетних, вообще не смогут просматривать аккаунты пользователей до 16 лет.