Лесные пожары в Греции: власти эвакуировали жителей нескольких районов возле Афин
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- София Телишевская
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Facebook / Операція об'єднаних сил
В Греции бушуют лесные пожары, которые угрожают пригородам на севере от Афин. Из-за этого власти эвакуировали людей, проживающих в приближенных к пожару районах.
Об этом сообщает Associated Press.
Сильный ветер не позволяет спасателям ликвидировать или хотя бы локализовать пожар.
Огонь бушует в лесном массиве муниципалитета Дионисос рядом с поселком Галини в районе между населенными пунктами Стамата и Родополис. По данным пожарной охраны, огонь подобрался к домам, наземные силы пожарных и пожарная авиация пытаются его потушить. Жителей Галини эвакуировали.
С огнем борются 43 пожарных на 14 пожарных машинах. К тушению пожара привлекли авиацию.
Одновременно пожарные тушат еще один лесной пожар, который возник во вторник в афинском районе Виронас. По первой информации пожарной службы, непосредственной опасности для домов, находящихся поблизости, нет. На месте происшествия работают 15 пожарных на семи пожарных машинах и вертолет.
В Греции в последнее время установилась очень жаркая погода, дуют сильные ветры. На ближайшую неделю метеорологическая служба прогнозирует местами жару до +40...+45 °C. В результате ежедневно по всей стране возникают десятки возгораний.
- На итальянском острове Сардиния, юге Франции и в Испании бушуют пожары, которые уничтожили сотни гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий. Часть местных жителей вынуждены эвакуироваться.