Минюст продает на аукционе два арестованных пассажирских самолета Boeing

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Министерство юстиции выставило на продажу два пассажирских самолета Boeing, которые были арестованы.

Об этом пишет ведомство в своем Facebook.

Первый лот — Boeing 737-500 1990 года выпуска. Он может перевозить 114 пассажиров. Стартовая цена этого самолета — 26,8 миллиона гривен.

Второй віставленный на продажу самолет — это DC-9-83 (MD-83) производства компании McDonnell Douglas-Boeing. Его изготовили в 1991 году, а цена стартует от 13,8 миллиона гривен. Этот самолет может перевозить 170 пассажиров.

Аукционы запланированы на 5 августа. Самолеты сейчас находятся на территории аэропорта «Борисполь».