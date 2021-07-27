НСЗУ: Для лечения коронавируса в Украине до конца года нужно выделить дополнительно до 10 миллиардов гривен

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National Bank Of Ukraine / Flickr

В Украине для лечения больных с коронавирусом уже осенью нужно выделить дополнительно 5—10 миллиардов гривен.

Об этом заявила заместитель директора департамента медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Анна Фенчак на брифинге 27 июля.

«Согласно нашему моделированию, рост заболеваемости ожидается в конце августа — в сентябре. Потребуются дополнительные средства [для оплаты услуг пациентам с COVID-19]. При условии эффективного распределения маршрутов пациента ожидается, что общая потребность на сентябрь—декабрь составит от 5 до 10 миллиардов гривен в зависимости от того, как будет развиваться пандемия», — рассказала она.

Фенчак отметила, что сумма может увеличиться, если будет расширена сеть медучреждений.

Она также напомнила, что в начале года из Программы медгарантий на вакцинацию перераспределили 6,5 миллиарда гривен, из которых вернули только половину.

По данным общественной организации StateWatch, в 2020 году на борьбу с пандемией больше всего денег из бюджета на одного пациента выделили в Виннице (764 гривны), а меньше всего — в Ровно (141 гривну) и Ивано-Франковске (164 гривны).