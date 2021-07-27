В Украине за сутки сделали более 125 тысяч прививок от коронавируса. Вторую дозу получили 48 тысяч человек

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В Украине за сутки 26 июля сделали 126 096 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 78 052 человека, вторую — 48 044.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 27 июля.

Всего с начала прививочной кампании прививку получили 3 177 763 человека, из них первую дозу — 3 177 761 человек, обе — 1760 835.

Что касается больных коронавирусом, за сутки 26 июля выявили 681 новый случай. Больше всего — в Киеве (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях. Также за минувшие сутки 27 человек скончались, 515 выздоровели, госпитализировали 266 пациентов.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 249 344 человек, умерли 52 876, а выздоровели 2 184 880.