Джо Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке до конца года

Новости

White house / Twitter

Президент США Джо Байден заявил, что американские войска завершат свою миссию в Ираке до конца 2021 года, но продолжат обучать и консультировать иракских военных.

Об этом Байден объявил на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казими, которая состоялась 26 июля в Белом доме.

Сейчас в Ираке находятся 2 500 американских военнослужащих, которые помогают местным силам противостоять остаткам группировки «Исламское государство». Аль-Казими убежден, что иракские силы безопасности могут самостоятельно бороться против «Исламского государства».

«На иракской земле нет нужды в каких-либо иностранных военных силах», — сказал премьер-министр Ирака.

White house / Twitter

Во время выступления в Белом доме Байден отметил: «Наше сотрудничество в борьбе с терроризмом будет продолжаться, даже когда мы перейдем к этой новой фазе. Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы продолжать учебу, помогать и разбираться с ИГИЛ по мере ее появления. Но к концу года мы перестанем выполнять боевые задачи».

Как пишет BBC, для президента США это объявление знаменует конец еще одной войны, которую начали еще при президенте Джордже Буше. В этом году Байден уже заявлял, что войска США покинут Афганистан до 31 августа.

Американские военные вторглись в Ирак в 2003 году, чтобы свергнуть президента Саддама Хусейна и уничтожить оружие массового уничтожения, которого, как оказалось, не существовало. Затем президент Джордж Буш пообещал «свободный и мирный Ирак», но вместо этого страну охватили сектантские восстания. В 2011 году войска США вывели из Ирака, но они вернулись по просьбе иракского правительства в 2014 году, когда боевики ИГИЛ захватили большую часть страны. После военного поражения ИГИЛ в Ираке в конце 2017 года силы США помогали предотвращать возрождение группировки.