В Словакии поддержали изменения в закон, которые предоставят привилегии вакцинированным людям

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Национальный совет Словакии одобрил изменения в закон, которые предоставят определенные привилегии вакцинированным людям. Они смогут избегать определенных ограничений при жестком карантине.

Об этом пишет Euractiv.

В то же время коалиционные партии несколько смягчили предыдущий вариант изменений на фоне протестов против вакцинации в стране. На поправках настаивала правая популистская партия «Мы — семья».

Сами же изменения теперь дают государству возможность отдавать предпочтение вакцинированным людям. Начальник Управления общественного здравоохранения сможет ограничивать вход в рестораны, театры, парикмахерские и другие заведения невакцинированным людям.

Если же ситуация с коронавирусом будет становиться хуже, то невакцинированным будет обязательно нужен отрицательный тест или справка о выздоровлении.

Партия «Мы — семья» добилась создания для невакцинированных определенных исключений из этих правил. В первоначальном варианте планировалось, что непривитые люди должны будут предъявлять негативный тест во время визита в любые общественные места, но из этого перечня исключили супермаркеты, аптеки и салоны оптики.

Оппозиция в Словакии уже заявила, что обжалует эти изменения в Конституционном суде страны.