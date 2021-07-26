Суд заочно арестовал бизнесмена Жеваго

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Ковальчук Виктор / УНИАН

Суд заочно арестовал бывшего нардепа и бизнесмена Константина Жеваго по подозрению в хищении средств.

Соответствующая информация содержится в его карточке на сайте МВД.

Там указано, что Жеваго уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По каким делам проходит Жеваго?

ГБР расследует растрату более 2,5 млрд грн ликвидированного банка «Финансы и кредит». Следствие считает, что схему по выводу денег организовали экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений и другие топ-менеджеры.

В течение 2007—2014 годов оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках. «Финансы и кредит» поручился за эту компанию собственными средствами и заключил с другими иностранными банками договоры на сумму более $113 млн (2,9 млрд грн). В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией иностранные банки взимают $113 млн со счетов банка «Финансы и кредит», причем залог был списан сразу после того, как банк был объявлен неплатежеспособным.