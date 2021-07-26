«Очень медленная динамика улучшения». Кравчук после операции на сердце находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких

Новости

Wikipedia / Michał Józefaciuk

После операции на сердце первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева, пишут «Громадське» и Zn.ua.

«Очень медленная динамика улучшения», — добавила она.

По словам пресс-секретаря Кравчука, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Это была очень сложная операция. Оперировать нужно было срочно... Он не разговаривает и не общается ни с кем. В реанимацию никто не имеет доступа. Но мы все верим в лучшее», — заявила она.

Отметим, 10 января Кравчуку исполнилось 87 лет. 1 декабря 1991 года он был избран президентом Украины на первых президентских выборах, набрав более 60% голосов в первом туре.