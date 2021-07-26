«Очень медленная динамика улучшения». Кравчук после операции на сердце находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких
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- Екатерина Кадакова
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Wikipedia / Michał Józefaciuk
После операции на сердце первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации.
Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева, пишут «Громадське» и Zn.ua.
«Очень медленная динамика улучшения», — добавила она.
По словам пресс-секретаря Кравчука, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Это была очень сложная операция. Оперировать нужно было срочно... Он не разговаривает и не общается ни с кем. В реанимацию никто не имеет доступа. Но мы все верим в лучшее», — заявила она.
Отметим, 10 января Кравчуку исполнилось 87 лет. 1 декабря 1991 года он был избран президентом Украины на первых президентских выборах, набрав более 60% голосов в первом туре.
- 28 июня Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции. Тогда Зеленский внес законопроект о Большом государственном гербе Украины. Он говорил, что Кравчук выступит во время его рассмотрения в Раде.
- На следующий день спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что первый президент страны перенес операцию на сердце. Другие подробности он отказался обнародовать, объяснив, что об этом его просил сам Кравчук.