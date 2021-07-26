Суд освободил «титушку» Крысина от ответственности по трем статьям
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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radiosvoboda.org
Дарницкий суд Киева освободил от ответственности осужденного за убийство журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина по трем статьям по делу о похищении и пытках активистов Евромайдана.
Об этом сообщает Watchers.
Согласно решению суда, Крысин был освобожден от ответственности по статьям 296 (хулиганство, совершенное группой лиц), 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий, демонстраций) и 146 (незаконное лишение свободы, похищение человека, совершенное из корыстных побуждений в отношении двух или более лиц).
По словам адвокатов Крысина, срок давности по этим статьям уже истек. В то же время прокуратура считает, что адвокаты специально затягивали рассмотрение дела.
Сейчас Крысину выдвигают только одно обвинение — пытки с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершать действия, противоречащие их воле.
- В июне 2018 года суд приговорил Крысина к 5 годам лишения свободы за убийство журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия в 2014 году. Его долгое время не отправляли в колонию, что вызвало недовольство общественности. 8 октября Крысина все же перевезли из Лукьяновского СИЗО в Торецкую исправительную колонию № 2 для отбывания наказания.
- В обвинительном заключении говорилось, что Крысин получил $200 тысяч за совершение преступлений против активистов Евромайдана.