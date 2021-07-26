Украинский министр Гутцайт судил финальный поединок между российскими фехтовальщицами на Олимпиаде
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- София Телишевская
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НОК Украины / Twitter
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт судил финальный матч женского фехтования на Олимпиаде в Токио.
Об этом говорится на официальном сайте Игр.
В индивидуальной сабле за золотую медаль в финале боролись россиянки Софья Великая и София Позднякова.
Гутцайт отработал на этом поединке, который со счетом 15:11 выиграла Позднякова.
В прошлом Вадим Гутцайт был участником трех Олимпиад (1992, 1996, 2000 годов) и чемпионом Барселоны в 1992 году в командной сабле.
Также чиновник имеет статус судьи международной категории. Сейчас он возглавляет Федерацию фехтования Украины.
- Украина уже получила на Олимпийских играх — 2020 две медали: бронзу завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой).