Боевики ранили семерых украинских бойцов на Донбассе. Один из них находится в тяжелом состоянии

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Sasha Maksymenko / Flickr

Боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего ранения и травмы получили семь военных.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в госпиталь. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней степени тяжести, пятерых — удовлетворительное.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские бойцы открыли огонь. О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ.