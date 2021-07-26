Боевики ранили семерых украинских бойцов на Донбассе. Один из них находится в тяжелом состоянии
- Автор:
- Олег Панфилович
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Sasha Maksymenko / Flickr
Боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего ранения и травмы получили семь военных.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
Четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в госпиталь. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней степени тяжести, пятерых — удовлетворительное.
В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские бойцы открыли огонь. О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ.
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