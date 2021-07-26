В Украине за сутки выявили более 200 новых случаев ковида. Вакцинировали почти 50 тысяч человек

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Plastifikator x «Бабель»

В Украине за воскресенье 25 июля выявили 213 новых случаев коронавируса, а вакцинировали 49 057 человек.

Об этом утром 26 июля сообщил Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество новых больных выявили в Киеве (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях. Также за минувшие сутки госпитализированы 256 человек, умерли двое, а выздоровели 170.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 2 248 663 случая коронавируса, выздоровели 2 184 365 человек, а умерли 52 849.

Что касается вакцинации, то за сутки 25 июля сделали 49 057 прививок. Первую дозу получили 39 150 человек, вторую — 9 907.

Всего с начала кампании первую дозу получили 3 099 709 человек, полностью вакцинированы — 1 712 791.