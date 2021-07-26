Олимпийские игры: Украинская фехтовальщица Харлан вылетела в первом же бою

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Украинская фехтовальщица Ольга Харлан не смогла преодолеть 1/16 финала Олимпийских игр — 2020 в фехтовании на саблях. Она проиграла 25-летней представительнице Китая Хенгуй Ян со счетом 12:15.

Об этом сообщает «Суспільне. Спорт».

Далее в командных соревнованиях участвовать Харлан не будет, поскольку Украина не прошла квалификацию.

Отметим, что Харлан — действующая чемпионка мира (в шестой раз за карьеру). У Ян — ни одной медали на международных соревнованиях уровня FIE (Международная федерация фехтования).

В 2008 году на Олимпийских играх Ольга Харлан завоевала золото в командных соревнованиях, в 2012-м у нее была бронза в индивидуальных соревнованиях, в 2016-м в Рио она взяла серебро в командных соревнованиях и бронзу в индивидуальных.