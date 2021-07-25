В одной из областей Украины уровень госпитализации больных коронавирусом превысил 80%

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Херсонской области уровень госпитализации зараженных коронавирусом достиг 80%. Также достаточно высокие показатели в Луганской (41,8%) и Ивано-Франковской (37%) областей.

Об этом говорится в данных Минздрава.

В целом, почти все области Украины отвечают необходимым показателям «зеленой» карантинной зоны. Но в Киеве растет уровень заболеваемости, а в Луганской области превышает необходимые показатели коэффициент выявления случаев инфицирования.

Что касается загруженности коек с кислородом, то во всех регионах ситуация стабильная. Самый высокий показатель — в Луганской области. Там занято 13,3% коек.