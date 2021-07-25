В Украине за сутки 286 новых больных коронавирусом. Вакцинировали 71 тысячу человек
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Plastifikator x «Бабель»
В Украине за прошедшие сутки, 24 июля, зарегистрировали 286 новых больных COVID-19, среди которых 19 детей и два медика. В больницы доставили 422 людей, а выздоровели — 159 человек. Умерли 12 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, больше всего новых больных в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.
Всего за время пандемии в Украине зафиксировали 2,24 млн заражений и 52 847 смертей.
Вакцинировали за прошлые сутки 71 571 человека (вторую дозу получили 50 421). С начала вакцинации полностью иммунизированы 1 702 884 человека.
- В Украине уже более 3 миллионов человек получили хотя бы одну прививку от коронавируса.
- 21 июля в Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие и «Дiю» для этого использовать уже не нужно. В стране начали прививать вакциной Moderna.