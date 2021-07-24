Украинская Премьер-лига: «Шахтер» минимально обыграл «Ингулец»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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В субботу, 24 июля, на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги встретились «Шахтер» и «Ингулец».
Уже на 11-й минуте первый гол забил Ласина Траоре, на 34-й минуте отличился Алан Патрик. «Ингульцу» удалось ответить лишь на 81-й минуте — забил Стефен Майкл Гопей.
Финальный результат матча — 2:1.
- В начале июля стало известно, что футбольный клуб «Олимпик» снялся с розыгрыша Украинской премьер-лиги и приостановил свою деятельность. Вакантное место в УПЛ занял клуб «Минай», который вылетел из Премьер-лиги по итогам прошлого сезона.
- Киевский клуб «Динамо» оформил досрочное чемпионство в Украинской премьер-лиге по футболу сезона 2020—2021. В матче 23 тура киевляне уверенно победили «Ингулец» со счетом 5:0. Голами отметились Артем Беседин, Илья Забарный, Денис Попов и дважды Виктор Цыганков. В целом «Динамо» набрало 58 очков.