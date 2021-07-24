В Украине уже более 3 миллионов человек получили хотя бы одну прививку от коронавируса

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International Monetary Fund / Flickr

В Украине за сутки 23 июля сделали 152 675 прививок от коронавируса — то есть уже более 3 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро 24 июля.

За сутки 23 июля одну дозу получили 90 072 человека, вторую — 62 603 человека. Всего с начала кампании в Украине сделали 4 691 872 прививки: одну дозу получили 3 010 138 человек, обе — 1 681 734.

Что касается больных коронавирусом, то за сутки 23 июля выявили 745 новых случаев, 24 человека умерли, 395 госпитализированы, а выздоровели 394. За минувшие сутки больше всего новых больных зафиксировали в городе Киев (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 248 164 человек, выздоровели 2 184 036 из них, а умерли 52 835.