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Зеленский подписал решение СНБО о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Автор:
София Телишевская
Дата:

Utenriksdepartementet UD / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора.

Соответствующий документ № 307/2021 вместе с указанным решением СНБО обнародован на сайте президента.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возложили на секретаря СНБО Алексея Данилова.