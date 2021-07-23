Зеленский ввел в действие решение СНБО: чиновники будут сообщать об отсутствии двойного гражданства
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля 2021 года — о двойном гражданстве у чиновников.
Соответствующий указ № 305/2021 опубликовали на сайте президента.
Согласно решению СНБО, в декларациях чиновников, которые выполняют функции государства или местного самоуправления, должна отображаться информация об отсутствии гражданства иностранного государства, а также документов, которые дают право на постоянное проживание на территории другого государства.
Указ вступает в силу со дня его опубликования — 23 июля.
Правительству также поручили проинформировать СНБО в августе о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады законопроектов, которые должны урегулировать вопрос двойного гражданства. Проконтролировать ход исполнения должен секретарь СНБО Алексей Данилов.
Соответствующее решение Совет нацбезопасности принял 16 июля 2021 года. Тогда Данилов объяснял, что в Украине в декларациях о доходах появится графа о наличии двойного гражданства.
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