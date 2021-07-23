В житомирской тюрьме от побоев умер заключенный. Фельдшер пытался выдать за причину его смерти «сердечную недостаточность»

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Matthew Ansley / Unsplash

В Житомире в тюрьме № 8 от тяжелых травм скончался заключенный. Фельдшер медчасти пытался скрыть причину смерти.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, фельдшер городской медчасти филиала «Центра охраны здоровья ДКВС Украины» в области подписал предварительный диагноз, что смерть заключенного наступила из-за острой сердечной недостаточности.

Однако судебно-медицинский эксперт установил, что мужчина умер вследствие тупой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер с повреждением легких и шока.

Сейчас областная прокуратура открыла уголовные производства по факту нанесения тяжких телесных повреждений, ненадлежащего исполнения обязанностей медработниками, а также служебной халатности сотрудников Житомирского учреждения исполнения наказаний (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украина).