В Токио стартовали летние Олимпийские игры 2020
- Автор:
- София Телишевская
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В японском городе Токио стартовали летние Олимпийские игры 2020. Церемония открытия началась в 14.00.
Это тридцать вторая летняя Олимпиада в истории соревнований, но первая, которую перенесли на следующий год. Причиной этому стала пандемия коронавируса.
Так как в Токио действует режим чрезвычайной ситуации, церемонии открытия и закрытия, а также большинство соревнований пройдут без зрителей.
Открывают Олимпиаду на Национальном стадионе, специально построенном для этого события.
Первой на стадион выйдет сборная Греции, а последней — Японии. Затем участники принесут присягу, и Олимпиада будет считаться открытой.
Нести флаг сборной Украины будет олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.
На Олимпийских играх 2020 разыграют 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
Всего в Токио выступят 158 украинских спортсменов. Они представят Украину в 25 видах спорта.
- Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября. Из-за пандемии зрителей на играх не будет. В Токио не будет рукопожатий и объятий во время церемонии награждения, а спортсмены сами будут надевать себе медали.