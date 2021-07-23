МИД выразил протест из-за разрешения жителям оккупированного Донбасса голосовать на российских выборах

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за разрешения голосовать жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами на выборах в Госдуму РФ.

Об этом пишет пресс-служба МИД.

«Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов», — отметили в ведомстве.

Там напомнили, что Россия пренебрегает усилиями, которые предпринимаются в различных форматах для урегулирования конфликта на Донбассе. Поэтому МИД призывает международное сообщество не признавать результаты выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины и усилить давление на РФ.

«Украина требует от Российской Федерации отменить все неправомерные решения, касающиеся временно оккупированных территорий, и прекратить предпринимать шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в политическое и социально-правовое пространство РФ», — подчеркнули в МИД.