Исследование: более длительный интервал между дозами вакцины Pfizer увеличивает количество антител в организме

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Leon Neal / Staff

Более длительный интервал между прививками COVID-вакциной от Pfizer-BioNTech увеличивает количество антител в организме, что позволяет лучше бороться с вирусом.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на исследование ученых.

В ходе исследования ученые проанализировали иммунные ответы 503 сотрудников Национальной службы здоровья Великобритании (NHS), которые получили две прививки с разной периодичностью в конце 2020 и в начале 2021 года.

Ученые установили, что более длительный интервал между первой и второй дозой уменьшает количество Т-клеток в целом, но увеличивает количество вспомогательных Т-клеток, которые поддерживают иммунную память.

Ученые полагают, что в условиях распространения штамма «Дельта» оптимальный интервал — 8 недель. Результаты исследования еще должны пройти экспертное оценивание.

В Украине интервал между дозами от Pfizer — от 21 до 28 дней.