Исследование: более длительный интервал между дозами вакцины Pfizer увеличивает количество антител в организме
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Leon Neal / Staff
Более длительный интервал между прививками COVID-вакциной от Pfizer-BioNTech увеличивает количество антител в организме, что позволяет лучше бороться с вирусом.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на исследование ученых.
В ходе исследования ученые проанализировали иммунные ответы 503 сотрудников Национальной службы здоровья Великобритании (NHS), которые получили две прививки с разной периодичностью в конце 2020 и в начале 2021 года.
Ученые установили, что более длительный интервал между первой и второй дозой уменьшает количество Т-клеток в целом, но увеличивает количество вспомогательных Т-клеток, которые поддерживают иммунную память.
Ученые полагают, что в условиях распространения штамма «Дельта» оптимальный интервал — 8 недель. Результаты исследования еще должны пройти экспертное оценивание.
В Украине интервал между дозами от Pfizer — от 21 до 28 дней.
- Ранее результаты исследования показали, что две дозы вакцин Pfizer и AstraZeneca эффективны против штамма «Дельта» — на 88% и 67% соответственно.
- С 21 июля в Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации населения от коронавируса. Прививки могут получить все желающие, в возрасте от 18 лет.