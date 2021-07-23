В Турции сильные ливни вызвали наводнение, несколько провинций и городов подтопило

Новости

Twitter / Ali Emiroğlu

В Турции из-за сильных ливней на северо-востоке страны начались наводнения. Они затронули провинции Ризе и Артвин.

Об этом пишет Hurriyet.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, а местных эвакуируют из их домов. О погибших информации пока нет, в МВД подтвердили только двух пострадавших. От стихии спасли уже 200 человек.

Причиной наводнений стал выход из берегов реки Архави. Вода начала подтапливать города и дороги вокруг в провинции Артвин. Похожая ситуация и в районе Финдиклы в другой провинции.