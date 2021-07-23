На сайте Олимпийских игр «тихо» убрали границу между Украиной и Крымом
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images
На официальном сайте Олимпийских игр в Токио исправили карту Украины, на которой Крым был отделен границей.
Отделенный Крым в окне Olympics Cheer Zone пользователи и СМИ заметили в четверг, 22 июля. В этом окне болельщики могут поддержать свою сборную «аплодисментами».
На инцидент обратило внимание и Министерство иностранных дел Украины, которое поручило посольствам в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.
Вечером 22 июля окно исчезло с сайта, а уже в пятницу утром появилось с правильной картой Украины.
Официальных извинений от представителей игр или вообще хоть какого-то упоминания об инциденте в соцсетях Олимпиады нет.
- Олимпийские игры в Токио будут проходить с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября. Из-за пандемии зрителей на играх не будет. В Токио не будет рукопожатий и объятий во время церемонии награждения, а спортсмены будут сами надевать себе медали.
- 22 июля режиссера церемонии открытия Олимпиады уволили за шутки о Холокосте. Сатиру выпустили еще в 1998 году, но именно сейчас ее распространили в сети.