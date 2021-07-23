На сайте Олимпийских игр «тихо» убрали границу между Украиной и Крымом

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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

На официальном сайте Олимпийских игр в Токио исправили карту Украины, на которой Крым был отделен границей.

Отделенный Крым в окне Olympics Cheer Zone пользователи и СМИ заметили в четверг, 22 июля. В этом окне болельщики могут поддержать свою сборную «аплодисментами».

На инцидент обратило внимание и Министерство иностранных дел Украины, которое поручило посольствам в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.

Вечером 22 июля окно исчезло с сайта, а уже в пятницу утром появилось с правильной картой Украины.

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Официальных извинений от представителей игр или вообще хоть какого-то упоминания об инциденте в соцсетях Олимпиады нет.