В Украине за сутки 763 новых больных коронавирусом. Вакцинировали 139 тысяч человек
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Plastifikator x «Бабель»
В Украине за прошедшие сутки, 22 июля, зарегистрировали 763 новых больных COVID-19, среди которых 57 детей и 15 медиков. В больницы доставили 446 людей, а выздоровели — 639 человек. Умер 21 пациент.
По данным Министерства здравоохранения, больше всего новых больных в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39) и Херсонской (37) областях.
Всего за время пандемии в Украине зафиксировали 2,24 млн заражений и 52 811 смертей.
Вакцинировали за прошлые сутки 139 441 человека, из которых вторую дозу получили 63 272. С начала вакцинации полностью иммунизированы 1 619 131 человек.
- 21 июля в Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации от коронавируса. Прививки смогут сделать все желающие и «Дiю» для этого использовать уже не нужно. В стране также начинают прививать вакциной Moderna.
- Ранее глава Минздрава Ляшко говорил, что в Украине не работают 40% созданных пунктов вакцинации.