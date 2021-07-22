Регулятор ЕС назвал еще один вероятный побочный эффект от вакцины Johnson & Johnson

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Редкое неврологическое расстройство — синдром Гийена — Барре официально признали вероятным побочным эффектом вакцины против коронавируса Johnson & Johnson — Janssen.

Об этом 22 июля сообщило Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA).

Как отмечается, в информации о вакцине синдром будет указан как очень редкий побочный эффект для предупреждения и повышения осведомленности медицинских работников и людей, выбирающих Janssen.

Решение об официальном признании синдрома побочным эффектом было принято Комитетом по оценке рисков в фармаконадзоре (PRAC) на основании результатов тщательного изучения 108 случаев развития СГБ после получения вакцины Johnson & Johnson. В настоящее время ею привили более 21 миллиона человек, известно об одном летальном случае.

В то же время в EMA отметили, что преимущества вакцины Janssen от COVID-19 продолжают перевешивать риски.