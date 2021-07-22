«В ближайшее время незначительно превысит 10%». Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на 2021 год до 9,6%, но ожидает, что во второй половине следующего года она вернется к уровню 5%.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора 22 июля.

«Учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее возобновление спроса НБУ ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% [согласно прогнозу в апреле] до 9,6%», — заявили в Нацбанке.

Также в НБУ прогнозируют, что после достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться, этому будет способствовать поступление нового урожая и корректировка глобальных цен на энергоносители.

«Инфляция уже в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года», — отметил регулятор.

В то же время Нацбанк считает, что во втором полугодии 2022 года инфляция вернется к цели 5% ± 1 процентный пункт и в дальнейшем будет находиться в этом диапазоне.

«Ужесточение монетарной политики Национального банка, в частности повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер, также позволит удержать под контролем инфляционные ожидания и постепенно скажется на ослаблении фундаментального инфляционного давления», — заверили в НБУ.