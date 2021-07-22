В Минздраве объяснили, в чем разница между COVID-сертификатом и международным свидетельством о вакцинации
- Автор:
- София Телишевская
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VCU Capital News Service / Flickr
Украинцы, которые переболели COVID-19 или вакцинировались от него, могут получить два разных документа — COVID-сертификат или международное свидетельство.
Как различаются эти документы рассказал директор департамента развития электронного здравоохранения Национальной службы здоровья Дмитрий Черныш.
COVID-сертификат формируется на основании данных о вакцинации, информации о том, что пациент уже перенес коронавирус, а также на основе отрицательного ПЦР-теста.
Это сертификат можно будет применять как внутри Украины, так и для выезда за границу.
«Но для этого необходимо дождаться признания сертификата между Украиной и другими странами. Правительство Украины работает над этим», — уточнил Черныш.
По его словам, пользователи, которые ранее изъявили желание принять участие в бета-тестировании сертификата, могут получить его в мобильном приложении «Дія».
«Период бета-тестирования уже завершается, и совсем скоро все пользователи приложения смогут сформировать COVID-сертификат для себя. В дальнейшем его можно будет получить у семейного врача», — добавил чиновник.
А вот международное свидетельство о вакцинации могут получить те, кто прошел полный курс вакцинации против COVID-19.
«Его также можно использовать для путешествий за границу. Такой документ можно получить только в бумажной форме у своего семейного врача или в любом другом учреждении здравоохранения, которое присоединено к электронной системе здравоохранения», — отметил Дмитрий Черныш.
Этот документ уже ратифицирован как Украиной, так и международным сообществом.
- 21 июля в Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации от коронавируса. Прививки смогут сделать все желающие, и «Дiю» для этого использовать уже не нужно. В стране также начинают прививать вакциной Moderna.