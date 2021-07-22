Американские конгрессмены просят Байдена изменить дату визита Зеленского в США
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Pool / Pool
В Конгрессе США обратились в Белый дом с просьбой изменить дату визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Белый дом назначил встречу Зеленского с Байденом на 30 августа, но в это время Конгресс США будет на каникулах (с 7 августа по 20 сентября), что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.
«Мы направили письмо президенту, призывая изменить эту дату. Надеюсь, президент рассмотрит это. Изменить дату не так сложно, и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом», — сказала сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур.
Ранее выбранную дату раскритиковал сенатор Тед Круз.
«Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по «Северному потоку — 2». Видимо, просто совпадение», — написал он в Twitter.
- Зеленский ожидал встречу в конце июля. Он говорил, что будет просить Байдена об участии в переговорах по Донбассу.
- После объявления даты визита, в Офисе президента назвали темы обсуждения с Байденом. Среди них — вопрос «Северного потока — 2».