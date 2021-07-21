Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, которая ввела паспорта для небинарних людей

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Alberto Fernandez

Президент Аргентины Альберто Фернандес в среду, 21 июля, объявил о новом документе, удостоверяющем личность (DNI), для небинарних людей (тех, кто не идентифицирует себя как мужчина или как женщина). Таким образом общество в стране делают более равноправным и инклюзивным.

Об этом сообщила пресс-служба президента, а детали рассказывает CNN.

По словам Фернандеса, цель нового DNI — гарантировать право на гендерную идентичность. Новый документ устанавливает терминологию «x» в поле «пол».

«Есть и другие личности, кроме мужчины и женщины, которые необходимо уважать. Какое значение для государства имеет сексуальная ориентация его граждан?» — сказал президент во время пресс-конференции и добавил, что есть тысяча способов любить, быть любимыми и быть счастливыми. На этом же мероприятии представили первые три документа для небинарних людей.

Пресс-служба президента уточняет, что Аргентина является первой страной в Латинской Америке, которая позволила иной вариант гендера. Эта новая мера соответствует изменениям в документах в таких странах, как Канада, Австралия и Новая Зеландия. В США над этой инициативой еще работают.

Граждане Аргентины могут внести изменения в свои документы, удостоверяющие личность, в штаб-квартире Национального реестра лиц или в любом офисе органов регистрации актов гражданского состояния. Они должны принести свидетельство о рождении и действующий DNI. Иностранцы, проживающие в Аргентине, могут изменить свое удостоверение личности в Национальном миграционном управлении.