Офис президента назвал темы, которые Зеленский планирует обсудить с Байденом во время первой встречи

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Фото с сайта Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время первой встречи с президентом США Джо Байденом прежде всего будет говорить о ситуации с безопасностью и ожидает конкретных договоренностей.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте президента в среду, 21 июля.

В повестке дня переговоров прежде всего вопросы безопасности: противодействие российской агрессии, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности Украины и Европы, военное и военно-оборонное взаимодействие. Также Украина и США продолжат обсуждать проект «Северный поток — 2». Отметим, что 21 июля стало известно, что Штаты и Германия достигли соглашения по этому поводу: оно предусматривает, в частности, продолжение транзита газа через Украину на 10 лет.

Также от встречи ожидают конкретных соглашений и совместных проектов в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации.

Вскоре руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба посетят Вашингтон, чтобы обсудить там содержание встречи.