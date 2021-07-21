Украина согласовала взаимное признание дипломов с Венгрией
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН
Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о взаимном признании с Венгрией документов об образовании.
Об этом пишет пресс-служба правительства.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 21 июля.
«Взаимное признание документов об образовании и ученых степенях будет способствовать продолжению образования или профессиональной деятельности граждан Украины в Венгрии и граждан Венгрии — в Украине», — отметили там.
В правительстве подчеркнули, что это решение позволяет в дальнейшем подписать соглашение.
- В начале июня Украина и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов о полной вакцинации от коронавируса. Аналогичной договоренности достигли и с Молдовой.