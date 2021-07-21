Массовое отравление в Харькове в ресторанах «Мафия» и «Якитория» произошло из-за суши. Тогда пострадали 90 человек
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- Ангелина Шеремет
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Luigi Pozzoli / Unsplash
Причиной отравления 90 человек (из них 19 детей) в харьковских ресторанах «Мафия» и «Якитория» стали суши, которые изготовили в условиях плохого санитарного состояния кухни.
Об этом 21 июля сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.
Все больные уже завершили лечение, их выписали из больниц в удовлетворительном состоянии. Диагноз у них был сальмонеллез.
Центр отмечает, что во время проверки им не удалось установить общее количество сотрудников ресторанов — поэтому не могут исключать, что кто-то из работников был вероятным источником инфекции.
В июне, когда произошли эти отравления, местные издания писали, что пострадавшие заказывали в ресторанах «Мафия» и «Якитория» суши. После этого люди жаловались на повышение температуры, тошноту и рвоту. В конце июня Госпотребслужба провела внеплановую проверку этих заведений. Специалисты установили, что основная причина вспышки — учреждения, которые имели общую кухню и не соблюдали санитарно-гигиенический режим.
- Полиция из-за этих отравлений возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса. Максимальное наказание — до 3 лет лишения свободы.