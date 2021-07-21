В «Борисполе» задержали иностранцев, которые пытались провезти в Украину наркотики. Один из них проглотил больше килограмма кокаина

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Государственная пограничная служба Украины

В международном аэропорту «Борисполь» разоблачили двух наркокурьеров, которые пытались перевезти через государственную границу кокаин из Латинской Америки.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

По данным пограничников, общий вес выявленных наркотиков составил 2 килограмма. Один из злоумышленников перемещал больше 1 килограмма кокаина в желудочно-кишечном тракте, другой вез наркотики в личных вещах.

Также отмечается, что оба наркокурьера являются иностранными гражданами.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 305 «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств» Уголовного кодекса Украины, задержанным иностранцам сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия.