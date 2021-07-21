Конституционный суд признал неконституционным наказание за нарушение прохождения «зеленого коридора»

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Кравченко Андрій / POOL / УНИАН

Второй сенат Конституционного суда признал неконституционным штраф и конфискацию товара за нарушение прохождения «зеленого коридора» при пересечении границы.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Как отмечается, жалобу относительно конституционности второго абзаца статьи 471 (нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины подала Елена Анатольевна Одинцова.

Согласно Кодексу, в этом абзаце объясняется, какое наказание влечет за собой такое нарушение.

«[...] наложение штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае если непосредственными предметами правонарушения являются товары, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено законодательством Украины, — также конфискацию этих товаров», — указано в документе.

Конституционный суд принял решение о неконституционности оспоренного предписания Кодекса.

К тому же КСУ признал неконституционным 8 пункт ХІ раздела «Заключительные и переходные положения» закона «О Национальной полиции», на который жаловался Богдан Вячеславович Бивалькевич.

Согласно этому пункту, «со дня опубликования этого закона все работники милиции (лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), а также другие работники Министерства внутренних дел Украины, его территориальных органов, учреждений считаются предупрежденными в установленном порядке о возможном предстоящем увольнении по сокращению штатов».

В то же время КСУ признал конституционной ч. 10 ст. 294 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в которой указано, что после завершения апелляционного производства дело в пятидневный срок должны направить в местный суд, который его рассматривал.

Сейчас полный текст решений отсутствует, в Конституционном суде его пообещали обнародовать на официальном сайте 22 июля.